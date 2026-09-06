Persib vs PSM Makassar, Igor Tolic Tak Sungkan Ungkap Kekuatan Lawan

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib vs PSM Makassar sebagai laga perdana BRI Super League 2026/2027 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hari ini pukul 19.00 WIB.

Pelatih Kepala Persib Bandung Igor Tolic mengingatkan skuadnya untuk mewaspadai kekuatan PSM Makassar.

"Saya pikir mereka punya gaya bermain yang jelas. Beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus. Mereka punya kiper yang bagus, lini belakang yang bagus, lini depan juga ada beberapa pemain baru," kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (6/9).

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Tolic juga menilai kehadiran pelatih baru PSM, yaitu Darije Kalezic, memberikan energi serta pendekatan berbeda untuk tim berjuluk Juku Eja tersebut.

Karena itu, kata dia, timnya harus tetap fokus sepanjang pertandingan dan tidak memberikan kesempatan kepada tim tamu untuk mengembangkan permainan.

Adapun pada pertemuan musim lalu, Persib sukses mengalahkan PSM dua kali.

Pertama dengan skor 1-0 di kandang dan kedua dengan skor 2-1 di laga tandang.

Dalam kesempatan yang sama, Tolic juga mengaku sangat antusias menyambut musim baru, di mana ia menjadi pelatih kepala setelah selama dua musim terakhir menjadi asisten pelatih Bojan Hodak.