Persib Vs PSM: Teja Paku Alam Mendapat Suntikan

jpnn.com - BANDUNG - Laga tunda pekan ke-8 Super League antara Persib Bandung vs PSM Makassar hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12).

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam bertekad berkontribusi dalam pertandingan tersebut.

Kiper bernomor punggung 14 itu siap bekerja keras untuk membantu Pangeran Biru meraih hasil maksimal.

Persib kini hanya berselisih tiga poin dari pemuncak klasemen sementara Borneo FC.

Jadi, kemenangan akan membuat Persib terus menempel Borneo FC dan berpeluang keluar sebagai juara paruh musim.

"Yang penting kami semua harus tetap fokus dan jangan lengah. Kami harus bekerja keras untuk mendapat hasil yang baik," tuturnya.

Teja yang tampil konsisten di musim ini mengaku terus mendapat suntikan moral dari keluarga tercintanya.

Hal tersebut membuat kiper berdarah Minang itu selalu tampil percaya diri dalam setiap penampilannya bersama Persib.