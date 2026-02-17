Persib Vs Ratchaburi: 2 Pelatih Bikin Panas, Amarah Mendalam
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menolak menyerah dan mengusung misi bangkit. Sementara itu, Ratchaburi FC memberi sinyal tidak akan main bertahan.
Itu rangkuman konferensi pers yang menghadirkan Pelatih persib Bojan Hodak dan Aristek Ratchaburi FC Worrawoot Srimaka.
Persib dan wakil Thailand itu bertemu untuk kedua kalinya di 16 Besar ACL Two.
Pada leg pertama, Persib kalah 0-3 saat berstatus sebagai tamu pekan lalu.
Rabu (18/2) malam, Persib menyandang status sebagai tuan rumah.
Atmosfer panas sudah terasa menjelang bentrok.
Bojan Hodak mengatakan anak asuhnya tidak memerlukan persiapan khusus karena motivasi mereka sudah sangat tinggi. Kekalahan pada pertemuan meninggalkan rasa kecewa dan amarah yang mendalam di ruang ganti.
Hodak memastikan para pemain sudah melakukan instrospeksi setelah kalah di leg pertama.
Pelatih Ratchaburi FC memastikan timnya tidak akan parkir bus saat meladeni Persib Bandung.
