Persib vs Selangor FC: Terpuruk di ACL 2, The Red Giants Belum Angkat Bendera Putih

Selangor FC belum menyerah meski belum meraih satu pun poin di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/26.

Tergabung di Grup G, klub asal Malaysia itu kini menempati posisi juru kunci dengan nilai nol dari dua pertandingan setelah kalah dari Bangkok United dan Lion City Sailors.

Selangor FC Siap Mencuri Poin

Malam ini, tim berjuluk The Red Giants akan menghadapi tantangan berat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Selangor bertekad mencuri poin pertama di stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu.

"Kami punya persiapan yang baik. Kami sangat antusias untuk memainkan pertandingan ini," kata gelandang Selangor Noor Al Rawabdeh Kamis (23/10/2025).

Tekad Memperbaiki Posisi

Pemain asal Yordania itu mengakui timnya memang memulai langkah di ACL Two dengan hasil yang kurang baik. Dua kekalahan beruntun membuat mereka terpuruk di dasar klasemen.

Meski begitu, rentetan hasil minor itu tak menciutkan nyali Selangor untuk menantang Persib.