Persib vs Selangor FC: Thom Haye Absen, Adam Przybek Cadangan

jpnn.com - Persib Bandung tak banyak mengubah susunan pemain saat melawan Selangor FC di pertandingan ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak masih menurunkan sejumlah pemain andalannya. Nama-nama seperti Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Federico Barba akan mengawal lini belakang Maung Bandung.

Di lini tengah, Persib diperkuat Eliano Reijnders, Luciano Guaycochea, Adam Alis, Marc Klok, dan Berguinho.

Adapun duet Andrew Jung dan Uilliam Barros menjadi andalan di sektor depan.

Dalam pertandingan ini, Thom Haye yang tampil gemilang saat menghadapi PSBS Biak dipastikan absen meski sempat hadir dalam sesi latihan resmi sebelum pertandingan.

Pos penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Teja Paku Alam, sementara kiper asing asal Wales Adam Przybek duduk di bangku cadangan.

Sejauh paruh musim ini, penampilan Przybek memang belum meyakinkan. Hodak sempat menuturkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu mengalami masalah pada perutnya.(mcr27/jpnn)

Berikut Daftar Susunan Pemain (DSP) Persib vs Selangor FC:

Persib