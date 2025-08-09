Persib vs Semen Padang: Adam Przybek Panggil Bobotoh ke Medan 'Tempur'

jpnn.com - Penjaga gawang Persib Bandung Adam Przybek sangat menantikan laga melawan Semen Padang pada pekan pertama BRI Super League musim 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Semen Padang akan digelar di Stadion Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) sore WIB.

Pertandingan ini akan menjadi debut resmi Przybek pada kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia.

Panggil Bobotoh ke GBLA

Kiper asal Wales itu berharap Bobotoh memenuhi GBLA pada laga pembuka musim. Menurutnya, kehadiran suporter setia Persib akan menjadi energi tambahan sekaligus motivasi besar bagi para pemain.

" Di pertandingan akhir pekan ini, saya sungguh berharap, stadion akan terisi penuh dan menghadirkan atmosfer yang luar biasa."

"Semoga Bobotoh juga bisa menjadi pemain ke-12 kami di sepanjang musim," harapnya.

Sebelum laga ini, Przybek sempat merasakan atmosfer GBLA ketika Persib menjalani laga uji coba internasional melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers (WSW). Namun, saat itu jumlah penonton tidak sebanyak biasanya.

"Saat melawan WSW, stadion memang tidak penuh. Namun, saya memahami, mungkin karena itu masih pertandingan pramusim. Saya percaya, semua pemain sebenarnya akan lebih senang jika stadion terisi penuh," katanya.