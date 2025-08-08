menu
Persib vs Semen Padang: Bojan Hodak Wanti-Wanti Soal Ini
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Marc Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (8/8). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai pertandingan perdana BRI Super League 2025/26 sangat penting dan harus dimenangkan.

Persib dijadwalkan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Hodak menegaskan bahwa keberhasilan meraih dua gelar juara beruntun tidak membuat timnya jemawa.

Dia menyadari bahwa semua kontestan BRI Super League pasti melakukan pembenahan dan datang dengan ambisi tinggi.

Pentingnya Konsitensi

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, konsistensi menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar. Oleh karena itu, kemenangan harus diburu sejak awal musim.

"Setiap pertandingan sangat penting di liga karena pada akhirnya juara ditentukan oleh tim yang paling konsisten. Di awal musim, semua laga selalu berjalan sulit," kata Hodak di Stadion GBLA, Jumat (8/8).

Hodak mengaku tidak terpengaruh oleh target juara dari tim lawan. Fokusnya hanya pada performa tim sendiri.

"Kalau ditanya, semua tim mempunyai target untuk menjadi juara. Jadi ini akan sulit, terutama di beberapa pertandingan."

