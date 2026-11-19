jpnn.com - Sebanyak 2.545 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung melawan Shan United.

Laga ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) malam.

Ribuan personel itu disiagakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), baik di dalam stadion maupun sejumlah titik keramaian di Kota Bandung.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan pola pengamanan pertandingan dibagi menjadi empat zona.

Pembagian tersebut mencakup kawasan stadion, area luar stadion, jalur lalu lintas menuju GBLA, hingga sejumlah lokasi nonton bareng (nobar) yang tersebar di berbagai wilayah.

"Total ada 2.545 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait yang kami terjunkan untuk mengamankan pertandingan malam ini. Pola pengamanan kami bagi ke dalam empat zona, termasuk mengantisipasi dan mengamankan lokasi-lokasi nonton bareng di luar stadion," kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Shan United Mengejar Hasil Imbang Melawan Persib

Selain mengatur kelancaran lalu lintas dan memeriksa barang bawaan penonton di pintu masuk, petugas gabungan juga disiagakan untuk mengantisipasi gangguan keamanan sebelum, selama, hingga setelah pertandingan.

Asep mengimbau para suporter dan masyarakat yang menyaksikan pertandingan secara langsung di GBLA maupun melalui kegiatan nobar agar menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku.