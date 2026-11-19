Persib vs Shan United FC: Berguinho dan Sandy Walsh Absen, Thom Haye Jadi Tumpuan
jpnn.com - Persib Bandung menurunkan komposisi terbaiknya saat menghadapi Shan United FC dalam matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup di Stadion GBLA, Kamis (19/11).
Pelatih Igor Tolic menyiapkan Thom Haye dan sejumlah pemain andalan untuk meraih hasil maksimal dalam laga tersebut.
Persib memasang Teja Paku Alam sebagai penjaga gawang. Dia akan mendapat perlindungan dari barisan pertahanan yang diisi Eliano Reijnders, Julio Cesar, Kakang Rudianto, dan Danijel Loncar.
Di lini tengah, kapten Marc Klok akan memimpin permainan bersama Adam Alis dan Thom Haye.
Sementara itu, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Balsa Sekulic dipercaya mengisi sektor serangan.
Maung Bandung dipastikan tidak diperkuat dua pemain andalannya, yakni Berguinho dan Sandy Walsh.
Berguinho harus absen karena mengalami cedera, sedangkan Sandy Walsh tidak bisa tampil karena urusan pribadi.
Meski kehilangan dua pemain tersebut, Persib tetap memiliki sejumlah opsi dari bangku cadangan.
Sandy Walsh dan Berguinho harus absen saat Persib menghadapi Shan United FC di matchday ke-2 Shopee Cup. Berikut daftar susunan pemainnya.
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