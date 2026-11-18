jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengaku sudah menganalisis permainan Shan United yang akan mereka hadapi pada pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) pukul 19.00 WIB.

Dia menegaskan sudah menyiapkan antisipasi terhadap permainan tim asal Myanmar tersebut. “(Shan) tim yang tidak nyaman untuk dihadapi, karena dalam bertahan mereka kompak, dalam menyerang mereka menyerang dengan banyak pemain,” ujarnya di Bandung, Rabu (18/11).

Tolic memperkirakan pertandingan akan berlangsung menantang, meskipun dia tetap optimistis bahwa Persib mampu mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. “Jadi, ya, ini akan menjadi pertandingan yang menantang bagi kami, tetapi saya pikir kami bisa sukses besok,” kata Tolic.

Lebih lanjut Tolic mengaku senang timnya dapat bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion GBLA dan berharap mampu melanjutkan tren kemenangan dalam tiga pertandingan ke depan.

“Kami memulai dengan baik di kompetisi Shopee Cup. Pertandingan melawan Port, kami mengambil tiga poin. Sekarang kami bermain melawan tim yang bagus, senang bisa kembali ke Stadion GBLA,” tuturnya.

Pelatih asal Kroasia itu menginginkan anak asuhnya kembali meraih hasil positif seperti saat bertandang ke markas Port FC pada laga pembuka Shopee Cup. Dalam pertandingan tersebut, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-1.

Sementara itu, Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meminta para pemain tidak meremehkan Shan United. Sebab, ujar Umuh, Shan United merupakan salah satu tim yang memiliki reputasi kuat di negaranya. Oleh karena itu, Maung Bandung harus tetap waspada dan mempersiapkan diri secara serius.

“Shan United merupakan tim yang sudah memiliki nama besar di negaranya. Bisa dikatakan, posisi mereka di Myanmar kurang lebih seperti Persib di Indonesia, yakni menjadi salah satu tim yang disegani dan ditakuti,” kata Umuh.