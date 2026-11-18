jpnn.com, BANDUNG - Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) akan kembali bergemuruh dengan kehadiran suporter.

Duel ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup antara Persib Bandung melawan Shan United akan jadi laga perdananya.

Diketahui, Persib sempat terusir dari markas karena perbaikan rumput GBLA. Terakhir kali Maung Bandung main di GBLA adalah di pekan pertama Super League melawan PSM Makassar, Minggu (6/9/2026).

Selama perbaikan, Persib pindah bermain ke Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung. Maka dari itu, pertandingan besok melawan Shan United, akan jadi kali pertama buat pemain kembali ke rumah.

Kapten Persib Marc Klok mengaku dia dan teman-temannya antusias bisa kembali ke GBLA.

Klok bahkan menjanjikan sebuah permainan yang menarik buat penonton yang hadir di stadion.

"Seperti biasa, dukung kami. Selamat datang kembali di rumah lagi di GBLA. Kami akan membuat sebuah pertunjukan besok," kata Klok dalam konferensi pers pralaga Shopee Cup, Rabu (16/11/2026).

Ia menuturkan, main di markas sebenarnya memberikan motivasi tambahan buat pemain. Dia berharap, setiap kursi di tribun penonton besok malam akan terisi penuh.