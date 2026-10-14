Persib Vs The Cong Viettel FC: Tuan Rumah Punya Modal Bagus

jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengatakan bahwa timnya akan berusaha memenangi laga kandang di AFC Champions League (ACL Two) 2026/27.

Persib akan menjamu The Cong Viettel FC di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Rabu (14/10) mulai pukul 19.15 WIB.

Meski baru saja tertahan 2-2 oleh Dewa United di Super League, Persib punya modal bagus jika melawan tim dari luar Indonesia.

Sejak Igor Tolic menerima tongkat estafet kepelatihan, Persib selalu menang jika bertemu tim dari luar negeri, baik di ajang pramusim atau di kompetisi resmi.

Di ACL Two dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Persib melakukan start mulus dengan meraih kemenangan tandang.

Di ACL Two, Persib menang 1-0 atas Seoul FC dan di ACC Shopee Cup mengalahkan Port FC 3-1 di Thailand.

"Saya ingin kami mendominasi di liga domestik dan juga Asia. Untuk klub seperti ini, itu adalah standar minimal karena kami ingin memenangi segalanya. Namun, realitanya, Anda tidak bisa menuntut performa 100% di setiap pertandingan dalam dua atau tiga hari sekali," tutur Klok.

"Namun, di tingkat tertentu, kami harus bertanya pada diri sendiri apakah secara fisik dan mental kami cukup fit, stabil, dan siap untuk bersaing di semua kompetisi sampai akhir. Kami akan berusaha sebaik mungkin dan memberikan segalanya, dan waktu yang akan menjawabnya," imbunnya.