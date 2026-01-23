Persija 2 Vs 0 Madura United: Macan Kemayoran Kembali ke Jalur Kemenangan

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta membungkam tamunya Madura United dengan skor 2-0 dalam putaran kedua BRI Super League 2025/2026, Jumat.

Hasil itu membuat Macan Kemayoran kembali ke jalur kemenangan.

Dua penalti Gustavo Almeida dan Maxwell Souza membawa kemenangan buat Persija yang bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pada pertandingan ini, pelatih Persija Mauricio Souza langsung memasukkan dua pemain barunya di dalam skuad, setelah Alaaeddine Ajaraie dan Fajar Fathurrahman ada di bangku cadangan.

Paulo Ricardo dan juga pemain yang baru diumumkan sore ini, Shayne Pattynama, tak masuk dalam skuad.

Shayne terlihat menonton langsung di tribun VIP SUGBK bersama pelatih timnas Indonesia, John Herdman.

Macan Kemayoran kesusahan membongkar pertahanan rapat Madura di awal pertandingan. Peluang berbahaya mereka baru diciptakan oleh Witan Sulaeman pada menit ke-28, saat ia terbebas dari sisi kiri, namun tembakan kaki kanannya lemah, sehingga mudah ditangkap kiper tim tamu, Mochammad Indrayana.

Peluang Witan menandai Persija sudah mampu menemukan celah di pertahanan Madura. Pada menit ke-30, Allano memberikan tendangan kaki kiri, namun masih melambung.