Persija Bakal Kesulitan Menang di Kandang Persijap Jepara

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta berupaya untuk maksimal saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan bahwa Rizky Ridho dan kolega pantang meremehkan tim berjuluk Laskar Kalinyamat.

Macan Kemayoran membutuhkan kemenangan untuk terus menempel Persib Bandung dan Borneo FC yang ada di posisi pertama dan kedua klasemen sementara.

“Tim kami termotivasi untuk menghadapi laga esok hari melawan Persijap Jepara," kata dia.

“Kami tahu laga ini tidak mudah, tetapi kami datang ke sini untuk mengamankan tiga angka,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta bertandang ke kota Ukir dengan modal tidak terkalahkan dalam empat laga.

Pemilik 11 gelar juara itu mampu raih kemenangan telak 4-0 di laga terakhir saat jumpa Persis Solo di Jakarta.

Mauricio berharap hasil tersebut menjadi motivasi anak asuhannya untuk terus melanjutkan tren positif di kandang Persijap.