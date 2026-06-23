Persija Bakal Punya Jersei Baru, Ini Bocoran Desainnya

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bersiap memperkenalkan wajah baru untuk musim 2026/2027. Macan Kemayoran akan merilis jersei anyar.

Setelah resmi menjadi sponsor apparel klub selama lima tahun ke depan, Adidas mengonfirmasi peluncuran seragam anyar Macan Kemayoran dijadwalkan pada 29 Agustus 2026.

Jersei tersebut akan menjadi produk pertama hasil kolaborasi Persija dan Adidas yang telah lama dinantikan pendukung setia klub ibu kota.

Senior Manager Brand Activation Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri mengatakan peluncuran jersei baru itu saat ini direncanakan berlangsung di Jakarta.

"Direncanakan 29 Agustus 2026. Itu rencananya ya, apabila tidak ada perubahan. Tapi sejauh ini kami memang menargetkan 29 Agustus 2026," katanya.

Namun, menjelang debutnya, Adidas sudah memberikan petunjuk mengenai konsep desain yang akan digunakan.

Warna dan identitas khas Persija dipastikan tetap dipertahankan sehingga karakter Macan Kemayoran tidak akan berubah.

Namun di saat yang sama, Adidas juga akan menyisipkan ciri khas desain global mereka yang selama ini digunakan oleh sejumlah klub besar dunia.