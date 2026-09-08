Persija Belum Keluar Potensi Terbaik, Shin Tae Yong Beri Peringatan untuk Persib

jpnn.com - Persib Bandung patut waspada menjelang duel kontra Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae Yong mengisyaratkan timnya masih bisa tampil jauh lebih kuat dibandingkan saat mengalahkan Borneo FC.

Macan Kemayoran menang 1-0 di Stadion Segiri melalui gol Alexander Jeremejeff.

Persija Belum Keluarkan Potensi Terbaik

Namun, Shin menilai performa Persija masih jauh dari standar yang diinginkannya. Dia bahkan menyebut timnya baru berada di level 50 persen.

"Kami baru menunjukkan sekitar 50 persen dari performa kami yang sebenarnya," ucapnya.

"Meski begitu, para pemain tetap fokus hingga bisa mencetak gol dan menang."

Shin menilai kondisi pemain menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penampilan Persija di Samarinda. Perjalanan panjang dan keterlambatan penerbangan membuat waktu pemulihan tim tidak ideal.

Tangangan Berbeda Melawan Persib

Kini, Persija bersiap menghadapi Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9/2026).