Persija Belum Menyerah Kejar Justin Hubner, Prapanca Beri Sinyal Mengejutkan

jpnn.com - Persija Jakarta ternyata belum menutup peluang mendatangkan Justin Hubner.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengungkapkan bek Fortuna Sittard itu masih masuk dalam radar Macan Kemayoran.

Prapanca tidak menampik adanya komunikasi terkait kemungkinan membawa Hubner ke Jakarta. Namun, keputusan mengenai transfer tersebut masih menunggu lampu hijau dari pelatih Shin Tae Yong.

Pelatih asal Korea itu disebut belum menentukan komposisi final skuad Persija untuk menghadapi musim baru. Evaluasi masih dilakukan setelah Piala Presiden 2026.

"Mungkin belum final karena dari coach juga belum oke, belum tahu," ujar Prapanca.

Kondisi tersebut membuat persaingan mendapatkan tempat di skuad Persija makin panas. Para pemain yang saat ini berada di tim pun belum sepenuhnya aman dari perubahan.

Shin Tae-yong masih mencari komposisi terbaik Persija untuk Super League musim ini. Hubner menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat sektor pertahanan.

Peluang tersebut juga didukung faktor kedekatan Hubner dengan Shin Tae Yong. Keduanya pernah bekerja sama di Timnas Indonesia, mulai dari level U-20, U-23 hingga senior pada periode 2022-2024.