menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Persija Berbagi Poin dengan PSMS, Choi In-seol Sebut Macan Kemayoran Sudah Berjuang Maksimal

Persija Berbagi Poin dengan PSMS, Choi In-seol Sebut Macan Kemayoran Sudah Berjuang Maksimal

Persija Berbagi Poin dengan PSMS, Choi In-seol Sebut Macan Kemayoran Sudah Berjuang Maksimal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Figo Dennis seusai mencetak gol melawan PSMS Medan pada I.League 2026/27 di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/11). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta harus puas bermain imbang saat melakoni laga perdana I.League 2026/27 melawan PSMS Medan.

Berlaga di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/11) tim berjuluk Macan Kemayoran itu ditahan imbang 1-1.

Pada laga ini sejatinya Persija unggul terlebih dahulu melalui Figo Dennis di menit ke-42.

Baca Juga:

Keunggulan Persija tidak bertahan hingga akhir seusai PSMS mencetak gol penyeimbang oleh Phillerson pada menit ke-80.

Asisten pelatih Persija Choi In-seol menyebut tim asuhannya sudah berupaya untuk memenangkan laga.

Sepanjang laga Jordi Amat dan kolega bekerja keras agar membawa pulang poin penuh dari markas Ayam Kinantan.

Baca Juga:

Kelengahan di babak kedua membuat tim asal ibu kota itu akhirnya harus puas berbagi angka melawan PSMS Medan.

“Para pemain kami melakukan beberapa kesalahan pada babak kedua. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut terjadi dan momentum pertandingan mulai beralih, situasi menjadi lebih sulit bagi kami,” ujar Choi.

Persija Jakarta harus puas bermain imbang saat melakoni laga perdana I.League 2026/27 melawan PSMS Medan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI