menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Berpeluang Menjauh dari Persib, Madura United Mengintip

Persija Berpeluang Menjauh dari Persib, Madura United Mengintip

Persija Berpeluang Menjauh dari Persib, Madura United Mengintip
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-7 Super League belum usai.

Setelah Persib Bandung menang secara dramatis dari Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Minggu (25/10) malam WIB, pekan ke-7 masih menyisakan empat pertandingan lagi.

Satu dari empat laga tersebut ialah Persija Jakarta vs Persik Kediri di Jakarta International Stadium, Senin (26/10) malam.

Baca Juga:

Andai meraih tiga poin, Persija menjauh dari si petahana Persib dan tim-tim papan atas klasemen (Top 6).

Namun, Persija mesti mengawasi Madura United yang sama-sama belum merumput di pekan ke-7.

Persija di puncak klasemen sementara hanya berjarak dua poin saja dari Madura United.

Baca Juga:

Jika Persija kalah dari Persik dan di waktu bersamaan Madura United menang di kandang Persebaya, itu berarti pemilik puncak klasemen berganti.

Pelatih Persija Shin Tae-yong memastikan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk membongkar pertahanan Persik.

Lihat lagi ke mari hasil dan jadwal pekan ke-7 serta klasemen Super League. Jangan lupa, ya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI