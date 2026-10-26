Persija Berpeluang Menjauh dari Persib, Madura United Mengintip

jpnn.com - JAKARTA - Pekan ke-7 Super League belum usai.

Setelah Persib Bandung menang secara dramatis dari Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Minggu (25/10) malam WIB, pekan ke-7 masih menyisakan empat pertandingan lagi.

Satu dari empat laga tersebut ialah Persija Jakarta vs Persik Kediri di Jakarta International Stadium, Senin (26/10) malam.

Andai meraih tiga poin, Persija menjauh dari si petahana Persib dan tim-tim papan atas klasemen (Top 6).

Namun, Persija mesti mengawasi Madura United yang sama-sama belum merumput di pekan ke-7.

Persija di puncak klasemen sementara hanya berjarak dua poin saja dari Madura United.

Jika Persija kalah dari Persik dan di waktu bersamaan Madura United menang di kandang Persebaya, itu berarti pemilik puncak klasemen berganti.

Pelatih Persija Shin Tae-yong memastikan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk membongkar pertahanan Persik.