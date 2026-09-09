Persija Berubah di Tangan Shin Tae-yong, Igor Tolic Bongkar Ancaman untuk Persib

jpnn.com - Persib Bandung tidak hanya dituntut mengulang kemenangan saat menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Maung Bandung juga harus menemukan cara untuk meredam Persija yang dinilai telah menunjukkan perkembangan di bawah Shin Tae Yong.

Penilaian tersebut datang dari Pelatih Persib Igor Tolic. Menurutnya, tangan dingin Shin Tae Yong mulai membuat permainan Macan Kemayoran lebih terorganisasi, terutama ketika bertahan.

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Persija Lebih Stabil

"Persija sekarang lebih terorganisasi dibandingkan sebelumnya. Mereka terlihat lebih stabil, khususnya dalam bertahan. Mereka juga tidak mudah kebobolan dan itu menjadi modal penting bagi sebuah tim," jelasnya.

Bukan hanya sektor belakang yang menjadi perhatian Tolic. Persija juga dianggap memiliki sejumlah opsi berbahaya ketika membangun serangan.

Kondisi itu membuat Persib harus bekerja ekstra pada pertemuan kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

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Laga Panas Persija vs Persib

Apalagi, Tolic menyadari bahwa pertandingan melawan Persija selalu berlangsung panas. Atmosfer besar dan rivalitas kedua klub membuat setiap detail permainan berpotensi menentukan hasil akhir.

"Pertahanan yang kuat merupakan fondasi penting. Namun, mereka juga punya kualitas di lini depan yang memungkinkan mereka mencetak gol, mereka bisa memenangkan pertandingan," tandasnya.