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Persija Bidik Kemenangan Keempat di Markas PSIM Yogyakarta

Persija Bidik Kemenangan Keempat di Markas PSIM Yogyakarta
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Skuad Persija Jakarta saat melakoni latihan menjelang laga melawan PSIM Yogyakarta di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan melakoni laga pekan keempat Super League 2026/27 dengan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta.

Pelatih Persija Shin Tae-yong berharap anak asuhannya bisa melanjutkan tren positif di tiga laga awal tidak terkalahkan.

Tercatat Rizky Ridho dan kolega mampu menang melawan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), serta Java United (1-0).

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Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu ingin terus menjaga tren positif tersebut saat melawat ke markas PSIM.

“Saya masih lapar (termotivasi). Sama sekali tidak ada tekanan. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik seperti yang biasa kami lakukan,” ujar Shin.

Menatap jadwal padat pada Oktober mendatang tercatat Persija Jakarta berlatih intensif.

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Beberapa pemain yang tidak dipanggil Timnas Indonesia terus digenjot fisiknya selama jeda internasional.

Diharapkan hal tersebut bisa memacu skuad berjuluk Macan Kemayoran untuk terus menjaga asa meraih gelar juara Super League di akhir musim.

Persija Jakarta bidik kemenangan keempat beruntun saat melakoni laga lanjutan Super League 2026/27 melawan PSIM Yogyakarta.

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