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Persija Bungkam Java United, 8 Tim Belum Terkalahkan, Cek

Persija Bungkam Java United, 8 Tim Belum Terkalahkan, Cek
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Selebrasi Arlyansyah Abdulmanan seusai mencetak gol kemenangan Persija Jakarta pada menit ke-13 melawan Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (19/9). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta melanjutkan tren positif seusai meraih kemenangan melawan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Berlaga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9), skuad asuhan Shin Tae-yong itu meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu diciptakan oleh Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-13.

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Dengan hasil ini Persija tercatat mengoleksi kemenangan ketiga beruntun pada awal kompetisi kasta tertinggi Tanah Air.

Sebelumnya tercatat Rizky Ridho dan kolega menang melawan Borneo FC (1-0), dan Persib Bandung (2-1).

Torehan tiga kemenangan beruntun membuat Persija Jakarta menempel ketat posisi Madura United yang kini ada di posisi pertama.

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Tercatat tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu juga belum terkalahkan dalam tiga.

Dimitar Mitkov dan kolega tercatat mampu meraih kemenangan melawan Persijap Jepara (2-0), PSS Sleman (3-1), dan PSIM Yogyakarta (2-1).

Gol tunggal Arlyansyah Abdulmanan membawa Persija Jakarta meraih kemenangan ketiga beruntun pada Super League 2026/27, Sabtu (19/9).

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