Persija Bungkam Java United, 8 Tim Belum Terkalahkan, Cek

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta melanjutkan tren positif seusai meraih kemenangan melawan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Berlaga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9), skuad asuhan Shin Tae-yong itu meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu diciptakan oleh Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-13.

Dengan hasil ini Persija tercatat mengoleksi kemenangan ketiga beruntun pada awal kompetisi kasta tertinggi Tanah Air.

Sebelumnya tercatat Rizky Ridho dan kolega menang melawan Borneo FC (1-0), dan Persib Bandung (2-1).

Torehan tiga kemenangan beruntun membuat Persija Jakarta menempel ketat posisi Madura United yang kini ada di posisi pertama.

Tercatat tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu juga belum terkalahkan dalam tiga.

Dimitar Mitkov dan kolega tercatat mampu meraih kemenangan melawan Persijap Jepara (2-0), PSS Sleman (3-1), dan PSIM Yogyakarta (2-1).