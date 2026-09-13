Persija Bungkam Persib, Igor Tolic Bongkar Titik Lemah Maung Bandung
jpnn.com - Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung 2-1 pada pekan kedua Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).
Pelatih Persib Igor Tolic langsung mengakui ada masalah dalam permainan timnya.
Sang entrenador menilai Persib kehilangan dinamika permainan pada 60 menit pertama sehingga Persija lebih leluasa mengendalikan pertandingan.
Igor Tolic Akui Persib Tampil Buruk
"Saya meminta maaf kepada Bobotoh karena kami tidak mampu memberikan penampilan terbaik, terutama pada satu jam pertama," jelasnya.
"Kami kurang agresif dan terlalu mudah membiarkan lawan menguasai pertandingan."
Setelah memasuki 30 menit terakhir, Persib melakukan beberapa perubahan. Langkah tersebut membuat permainan Pangeran Biru lebih berkembang dan peluang untuk mencetak gol mulai tercipta.
Persib Bangkit pada 30 Menit Terakhir
Persib bahkan sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun, Thom Haye dan kawan-kawan tidak mampu memanfaatkan kesempatan lainnya untuk mengubah hasil akhir pertandingan.
"Kami mulai memperlihatkan permainan yang sebenarnya setelah melakukan beberapa penyesuaian," jelasnya.
Persija berhasil mengalahkan Persib 2-1. Igor Tolic mengungkap masalah Maung Bandung yang membuat mereka kesulitan
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