Persija Bungkam PSIM, Mauricio Souza Ungkap Rahasia Besar di Balik Kemenangan 2-0

jpnn.com - Persija Jakarta merayakan kemenangan penting pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/2026 setelah menundukkan PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Duel Persija vs PSIM berakhir dengan skor 2-0. Pertandingan ini menjadi malam spesial bagi Macan Kemayoran yang memperingati hari ulang tahun klub ke-97.

Meski tampil dominan sejak awal, Persija harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan.

Gol yang dinantikan publik GBK hadir pada menit ke-77 lewat aksi Maxwell Souza. Tendangannya memanfaatkan umpan Witan Sulaeman melesat mulus ke gawang PSIM.

Persija menutup pertandingan dengan gol kedua pada masa tambahan waktu. Sepakan kaki kiri Allano mengubah papan skor menjadi 2-0 sekaligus menegaskan dominasi Macan Kemayoran.

Tiga Poin Spesial

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza menyoroti aspek mental dan fokus anak asuhnya.

Dia menyebut konsentrasi penuh selama 90 menit menjadi pembeda utama Persija pada pertandingan ini.

"Kami bermain dengan konsisten hari ini. Tekanan tinggi yang kami lakukan membuat PSIM tidak punya ruang untuk mengembangkan permainan."