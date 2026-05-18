Persija Cetak Rekor Poin, Mauricio Souza Tetap Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Rekor baru berhasil diukir Persija Jakarta seusai menumbangkan Persik Kediri dengan skor 3-1 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026, Jumat (16/5/2026).

Kemenangan itu membuat Macan Kemayoran mengoleksi 68 poin, angka tertinggi mereka sepanjang era Liga 1 sejak 2017.

Namun, di balik capaian bersejarah tersebut, terselip rasa kecewa yang tak bisa disembunyikan. Rekor poin tertinggi ternyata belum cukup membawa Persija mengangkat trofi juara musim ini.

Persija memang tampil impresif sepanjang musim. Mereka melampaui catatan terbaik sebelumnya, yakni 66 poin saat finis sebagai runner-up pada musim 2022/2023 di bawah asuhan Thomas Doll.

Kini, bersama pelatih Mauricio Souza, performa Persija kembali menanjak tajam dan bahkan berpeluang menutup musim dengan 71 poin jika mampu menang pada laga terakhir.

Catatan itu menjadi bukti kebangkitan Persija setelah beberapa musim sempat terseok.

Seusai juara Liga 1 2018 bersama Stefano Cugurra, performa Persija sempat menurun drastis dengan finis di papan tengah dalam beberapa musim berikutnya.

Mauricio Souza pun mengaku bangga bisa membawa Persija mencetak sejarah baru.