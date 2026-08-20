Persija Cuma Menang Tipis, Kok Shin Tae-yong Senang Banget?
jpnn.com - BANGKOK - Tukang Ramu Persija Jakarta Shin Tae-yong happy banget dengan perkembangan pasukannya yang melakoni pemusatan latihan termasuk uji coba di Thailand.
Pada laga uji coba melawan Police Tero di Alpine Football Camp Training, Bangkok, Rabu (19/8) sore, Persija menang 2-1. Rayhan Hannan membukukan brace.
Coach STY memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk ambil bagian dalam pertandingan tersebut.
Komposisi berbeda diterapkan pada babak pertama dan kedua. Setiap pemain memiliki ruang untuk menunjukkan perkembangan sekaligus menerjemahkan hasil tempaan selama training camp.
STY mengaku skor akhir bukan menjadi acuan utama.
Menurutnya, hal yang lebih penting ialah soal cara para pemain menerjemahkan taktik yang telah dimatangkan dalam latihan.
Coach STY memberikan kesempatan kepada seluruh pemain Persija untuk ambil bagian dalam laga tersebut.
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