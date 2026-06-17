menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija dan Hanif Sjahbandi Berpisah, Prapanca: Saatnya Kami Berjalan di Jalur Berbeda

Persija dan Hanif Sjahbandi Berpisah, Prapanca: Saatnya Kami Berjalan di Jalur Berbeda

Persija dan Hanif Sjahbandi Berpisah, Prapanca: Saatnya Kami Berjalan di Jalur Berbeda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi. Foto: Persija.

jpnn.com - JAKARTA - Kebersamaan Persija Jakarta dengan Hanif Sjahbandi resmi berakhir. Setelah empat musim penuh perjuangan bersama, kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama lebih cepat meski kontrak sang pemain sejatinya masih berlaku hingga Juli 2027.

Keputusan perpisahan ini menandai berakhirnya perjalanan salah satu pemain paling serbabisa yang dimiliki Persija dalam beberapa musim terakhir. 

Hanif bukan hanya berperan sebagai gelandang, tetapi juga beberapa kali dipercaya mengisi posisi di lini belakang dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca Juga:

Sejak bergabung pada musim 2022/2023, Hanif menjadi sosok yang sulit tergeser dari skuad Persija Jakarta

Dia mencatatkan 28 penampilan dengan sumbangan satu gol dan assist pada musim pertamanya. 

Setahun kemudian, kontribusinya meningkat lewat tiga gol dan assist dari 26 pertandingan.

Baca Juga:

Konsistensi Hanif terus terlihat pada musim 2024/2025 saat tampil dalam 33 laga dan mencetak dua gol. 

Namun, cedera lutut yang dialaminya pada musim 2025/2026, membuat menit bermainnya menurun drastis. Hanif hanya mampu tampil 11 kali sebelum akhirnya harus menepi hingga kompetisi berakhir.

Persija Jakarta mengumumkan berpisah dengan Hanif Sjahbandi. Setelah empat musim bersama, keduanya sepakat memilih jalan masing-masing.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI