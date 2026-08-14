Persija dan Se’Indonesia Lanjutkan Kolaborasi, Jakmania Bakal Dapat Keuntungan Besar

jpnn.com - Persija Jakarta kembali memperpanjang kerja sama dengan Se’Indonesia untuk dua musim ke depan.

Kolaborasi tersebut akan berlangsung pada musim 2026/27 dan 2027/28.

Kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen kedua pihak untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan masyarakat dan para penggemar sepak bola.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyebut keberlanjutan kemitraan tersebut tidak terlepas dari kesamaan visi antara Persija dan Se’Indonesia.

“Bagi kami, komitmen untuk melanjutkan partnership selama dua musim ke depan ini merupakan bentuk kepercayaan berdasarkan kesamaan visi antara Persija dan Se’Indonesia,” ujar Prapanca.

Menurut dia, Persija dan SEI Indonesia memiliki nilai yang sejalan, terutama dalam memberikan pengalaman terbaik sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

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“Persija dan Se’Indonesia memiliki kesamaan nilai yang sangat kuat, yaitu sama-sama ingin memberikan pengalaman terbaik dan hadir lebih dekat dengan masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa Panca itu.

Prapanca menilai kolaborasi pada musim sebelumnya juga memberikan pengalaman positif bagi kedua pihak.