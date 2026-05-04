Persija Dapat Modal Besar dari Jepara buat Menjamu Persib, Cek Klasemen
Bintang Persija Jakarta Rayhan Hannan. Foto: IG persija

jpnn.com - JEPARA - Persija Jakarta masih belum neyerah memberi tekanan buat dua tim di atasnya pada klasemen Super League, yakni Borneo FC dan Persib Bandung.

Melakoni laga pekan ke-31 di kandang Persijap Jepara, Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5) malam WIB, Persija si Macan Kemayoran menang 2-o dari tuan rumah.

Persija harus bersusah payah meladeni tim yang butuh poin untuk segera menjauh dari zona degradasi.

Dua gol dalam pertandingan itu lahir di babak kedua, yakni dari Rayhan Hanan pada menit ke-64 dan Gustavo Almeida pada menit 90+8.

Kemenangan yang membuat Persija mengoleksi 65 poin, berjarak tujuh poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung,

Sementara itu, Persijap masih 31 poin berjarak empat poin dari zona merah.

