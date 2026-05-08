Persija Dapat Peringatan Menjelang Jumpa Persib: Jangan Ulangi Kesalahan Ini!

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi salah satu laga paling menentukan di musim ini saat bertemu Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Perpindahan lokasi pertandingan dari Jakarta tidak mengendurkan persiapan Macan Kemayoran.

Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap menjalani agenda latihan dengan intensitas penuh demi menjaga momentum positif yang tengah mereka miliki.

Tercatat, dalam lima pertandingan terakhir, Persija meraih empat kemenangan dan sekali imbang.

Pelatih Persija Mauricio Souza memang mengakui bahwa absennya dukungan langsung suporter di stadion menjadi kehilangan tersendiri bagi timnya.

Namun, dia menegaskan profesionalisme tetap menjadi hal utama yang harus dijaga oleh para pemain.

"Kami tentu berharap bisa bermain di Jakarta bersama para pendukung kami. Keputusan sudah diambil dan kami harus menghormatinya. Fokus kami sekarang memberikan performa terbaik di lapangan," ucapnya.