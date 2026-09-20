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Persija di Bawah Madura United, tetapi Jauh di Atas Persib

Persija di Bawah Madura United, tetapi Jauh di Atas Persib
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Persija merayakan gol. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Persija Jakarta bak mengirim pesan tantangan buat seluruh pesaing, khususnya tim-tim favorit juara Super League musim ini.

Setelah tiga pertandingan, Persija tak terkalahkan. Selalu menang.

Pekan pertama, Borneo FC menjadi korban, disusul si petahana Persib Bandung kena sikat di pekan kedua.

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Pada pekan ketiga, Persija menundukkan Java United (musim lalu bernama Malut United) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam.

Si Macan Kemayoran menang 1-0 berkat gol Arlyansyah Abdulmanan.

Di papan klasemen, Persija masih di bawah Madura United yang juga sempurna dalam tiga laga. Persija bisa tergusur ke peringkat ketiga andai Bali United menang banyak dari Borneo FC sore nanti.

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Namun, Persija hingga tiga laga sudah berada jauh di atas Persib sang juara bertahan.

Persib yang akan melakoni pekan ketiga di Jepara malam nanti, berada di urutan ke-10.

Cek klasemen pekan ketiga Super League setelah Persija menang lagi, tetapi Persib belum main, ya.

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