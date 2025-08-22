menu
Persija Enggan Jemawa Lawan Malut United yang Banyak Dihuni Mantan Pemain Persib

Persija Enggan Jemawa Lawan Malut United yang Banyak Dihuni Mantan Pemain Persib

Persija Enggan Jemawa Lawan Malut United yang Banyak Dihuni Mantan Pemain Persib
Skuad Persija Jakarta saat mengarungi Super League 2025/26 melawan Persita Tangerang di Jakarta Internasional Stadium, Jakarta. Foto: Dokumentasi Persija.id

jpnn.com - Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif di Super League 2025/26 saat menjamu Malut United.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan Rizky Ridho dan kolega siap menghadapi semifinalis Liga 2 2023/24 tersebut.

Persija Analisis Permainan Malut United

Mantan juru taktik Madura United tersebut berharap anak asuhnya tetap fokus mengingat Laskar Kie Raha punya komposisi pemain berbeda.

Baca Juga:

Manajemen Malut United mengambil langkah besar dengan merekrut mantan pemain Persib Bandung yakni Tyronne del Pino, Ciro Alves, David da Silva, serta Gustavo Franca.

Keempat pemain tersebut langsung menjadi andalan Laskar Kie Raha di musim ini.

"Kami tahu kecepatan Malut, terutama di lini serang. Kami mengetahui dengan baik para pemain mereka. Beberapa di antaranya sudah sukses di liga cukup lama."

Baca Juga:

"Kami sudah menganalisis mereka sepanjang pekan ini. Kami paham bagaimana mereka bermain," ujar pelatih kelahiran 13 Maret 1974 tersebut.

Persija Percaya Diri

Persija Jakarta tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan.

Persija Jakarta waspada kekuatan Malut United yang dihuni mantan pemain Persib Bandung, Sabtu (23/8)

