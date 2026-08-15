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Persija Full Team di Thailand, Shin Tae-yong Punya Rencana untuk 6 Pemain Timnas

Persija Full Team di Thailand, Shin Tae-yong Punya Rencana untuk 6 Pemain Timnas
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Rizky Ridho dan Rayhan Hannan saat disambut oleh Rio Fahmi dalam acara makan malam di Hua Hin, Jumat (14/8). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Komposisi pemain Persija Jakarta pada pemusatan latihan di Thailand dipastikan sudah lengkap setelah kedatangan enam pemain Timnas Indonesia.

Tercatat Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan sudah berada di Hua Hin, Jumat (14/8).

Pelatih Persija, Shin Tae-yong mengaku senang komposisi pemainnya akhirnya lengkap untuk pertama kali sejak menukangi tim berjuluk Macan Kemayoran.

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Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu nantinya akan memberikan latihan terpisah kepada pemain yang baru bergabung.

“Para pemain yang baru bergabung setelah membela Timnas Indonesia kemungkinan akan mendapatkan program secara terpisah terlebih dahulu.”

“Mereka baru saja mengikuti pertandingan dan secara mental maupun fisik tentu cukup lelah,” ujar pria berakronim STY itu.

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Sejauh ini para pemain Persija Jakarta telah menjalani pemusatan latihan selama sepekan di Hua Hin, Thailand.

Fabio Coloneglo dan kolega ditempa fisik serta mental selama di satu minggu berada di Negeri Gajah Putih.

Komposisi pemain Persija Jakarta saat menjalani pemusatan latihan di Thailand akhirnya lengkap setelah enam pemain Timnas Indonesia bergabung, Jumat (14/8)

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