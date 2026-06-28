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Persija Gaet Victor Dethan dari PSM, Selanjutnya Penjaga Gawang?

Persija Gaet Victor Dethan dari PSM, Selanjutnya Penjaga Gawang?
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Victor Dethan saat diumumkan manajemen Persija Jakarta secara resmi ke publik, Sabtu (27/6). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mendatangkan Victor Dethan dari PSM Makassar untuk Super League 2026/27.

Pemain kelahiran 11 Juli 2004 itu diikat kontrak selama dua musim oleh manajemen Macan Kemayoran.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca mengungkapkan bahwa Victor Dethan merupakan pemain yang diinginkan oleh manajemen.

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Dengan kehadiran pemain asal Kupang tersebut akan menjadi kekuatan baru untuk tim pemilik 11 gelar juara itu mengarungi Super League 2026/27.

“Dethan merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan potensi yang sangat baik. Kami percaya ia masih memiliki ruang yang besar untuk terus berkembang.”

“Kami optimistis Dethan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Persija. Kami pun berharap ia bisa segera beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan Coach Shin Tae-yong sehingga potensinya dapat dimaksimalkan,” ujar Prapanca.

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Victor Dethan musim lalu menjadi pilihan di PSM Makassar pada dengan mencatatkan dua gol dan dua assist dalam 24 laga.

Penampilan tersebut sempat membuat Gerald Vanenburg memanggil Dethan ke Timnas Indonesia U-23.

Manajemen Persija Jakarta meresmikan rekrutan anyar mereka yakni Victor Dethan dari PSM Makassar. Selanjutnya dua penjaga gawang?

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