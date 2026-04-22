Persija Gagal Pangkas Jarak dari Puncak, Mauricio Souza Soroti Tumpulnya Lini Depan

jpnn.com - Persija Jakarta kembali gagal meraih kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4/2026), Macan Kemayoran harus puas berbagi angka seusai duel berakhir 1-1.

Hasil imbang ini membuat Persija gagal memangkas jarak dari pemuncak klasemen, Persib Bandung. Tim ibu kota kini masih tertahan di peringkat ketiga dengan selisih enam poin.

PSIM tampil mengejutkan sejak awal laga. Baru menit ke-4, tim tuan rumah langsung membuka keunggulan lewat gol cepat Ezequiel Vidal.

Persija merespons pada menit ke-19 lewat eksekusi penalti Allano Lima yang menyamakan kedudukan.

Macan Kemayoran sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk berbalik unggul. Salah satunya melalui Rayhan Hannan pada menit ke-23, tetapi tembakannya masih membentur mistar.

Peluang emas lain datang pada menit ke-40 saat Persija kembali mendapat penalti setelah Yusaku Yamadera melanggar Allano. Namun, eksekusi Emaxwell Souza mampu digagalkan kiper Cahya Supriadi.

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil akhir, terutama melihat dominasi timnya sepanjang laga.