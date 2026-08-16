Persija Hadapi 2 Ujian di Thailand, Shin Tae Yong Siapkan Rencana Berbeda
jpnn.com - Persija Jakarta belum selesai mengutak-atik komposisi timnya sebelum kompetisi Super League 2026/27 dimulai.
Dua pertandingan di Thailand akan dimanfaatkan Shin Tae Yong untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan para pemainnya.
Macan Kemayoran lebih dahulu menghadapi Police Tero pada 19 Agustus. Setelah itu, mereka menghadapi Chiangrai United, 22 Agustus.
Kedua pertandingan tersebut bakal menjadi bagian dari evaluasi Shin Tae Yong setelah skuad Macan Kemayoran menjalani program latihan di Thailand.
Police Tero Jadi Awal Pengujian
Pertandingan pertama tidak akan dijadikan patokan mengenai kekuatan Persija. Shin Tae Yong lebih membutuhkan laga tersebut untuk melihat bagaimana pemain menerjemahkan materi yang telah diberikan selama latihan.
"Kami akan memulai dari bagaimana para pemain bisa bermain sebagai satu kesatuan. Materi latihan dan taktik yang sudah diberikan akan kami lihat penerapannya dalam pertandingan," ucapnya.
Artinya, perhatian pelatih belum sepenuhnya tertuju pada hasil pertandingan. Kemampuan pemain dalam menjalankan instruksi menjadi salah satu hal yang ingin diamati.
Chiangrai Jadi Kesempatan Turunkan Skuad Terbaik
Pendekatan berbeda disiapkan ketika Persija menghadapi Chiangrai United. Shin Tae Yong berencana memberikan kesempatan kepada komposisi terbaik yang dimilikinya.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong belum selesai mengutak-atik komposisi timnya sebelum kompetisi Super League 2026/27 dimulai.
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