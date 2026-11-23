jpnn.com - Persija Jakarta tidak ingin kehilangan ambisi juara hanya karena harus bermain tanpa dukungan langsung The Jakmania. Macan Kemayoran meminta para pendukungnya tetap mengirimkan doa saat tim berjuang menghadapi Sumsel United di I League Cup 2026/2027.

Asisten pelatih Persija Francis Wewengkang berharap absennya The Jakmania dari tribune tidak membuat ikatan antara tim dan suporter terputus. Dia ingin dukungan tetap diberikan meskipun para pendukung tidak bisa menyaksikan pertandingan secara langsung.

"Buat The Jakmania, ketika kamu tidak tampil, mari dukung dalam doa kami semua tim Persija. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tahun ini untuk menjadi juara, Insya Allah menjadi kenyataan," ujar Francis dalam sesi jumpa pers di Persija Training Ground, Senin (23/11/2026).

Persija memang harus menjalani pertandingan tanpa penonton saat menjamu Sumsel United. Matchday kedua I League Cup 2026/2027 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026), setelah tidak mendapatkan izin kepolisian untuk menghadirkan suporter.

Francis tidak menampik situasi tersebut menjadi kerugian bagi Persija. Pasalnya, kehadiran The Jakmania selama ini memiliki pengaruh besar terhadap motivasi pemain di lapangan.

Dia bahkan mengibaratkan pertandingan tanpa kehadiran suporter seperti makan nasi tanpa garam. Menurutnya, The Jakmania merupakan pemain ke-12 yang selalu memberikan warna tersendiri bagi perjuangan Macan Kemayoran.

"The Jakmania itu pemain yang ke-12 bagi Persija ya. Tanpa mereka, tentunya kami yang ada di lapangan, terutama pemain, terasa seperti kita makan nasi tanpa garam," kata Francis.

Meski begitu, Persija tidak ingin menjadikan situasi tersebut sebagai alasan untuk tampil di bawah performa terbaik. Francis menegaskan para pemain harus tetap menunjukkan determinasi tinggi, baik saat bermain di hadapan suporter maupun ketika stadion kosong.