Persija Hajar Brisbane Roar 4-0, Shin Tae Yong Puas

jpnn.com - JAKARTA — Persija Jakarta menang telak 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/8).

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong puas dengan penampilan timnya yang menumbangkan Brisbane Roar dengan skor telak 4-0.

"Tentu saya senang karena kami memenangkan pertandingan. Saya juga berterima kasih kepada para pemain karena mereka tampil sangat baik," kata Shin Tae Yong pada jumpa pers pascalaga di Jakarta pada Sabtu (29/8).

Sebaliknya, Pelatih Brisbane Roar Michael Valkanis kecewa atas kekalahan timnya atas Persija Jakarta.

"Seperti yang saya katakan kemarin, ini akan selalu menjadi tantangan berat bagi kami karena Persija sudah jauh lebih maju dalam persiapan mereka; mereka akan memulai liga minggu depan, sementara kami masih enam minggu lagi dari awal musim," kata Valkanis.

Pemain anyar Persija Alexander Jeremejeff menjadi bintang dengan dua golnya.

Kerim Memija mencetak satu gol, sementara satu lainnya merupakan gol bunuh diri kiper Dean Bouzanis.

Ini kemenangan kelima Persija dalam laga pramusim setelah mengalahkan PSMS 4-1 dan Arema FC 3-1 pada Piala Presiden 2026, dan Police Tero dan Chiangrai United masing-masing 2-1 saat pemusatan latihan di Thailand.