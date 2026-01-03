menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Hantam Persijap, Borneo FC Pukul PSM, Cek Klasemen, Persib Tertekan?

Persija Hantam Persijap, Borneo FC Pukul PSM, Cek Klasemen, Persib Tertekan?

Persija Hantam Persijap, Borneo FC Pukul PSM, Cek Klasemen, Persib Tertekan?
Dua pemain muda Persija Jakarta Arlyansyah Abdulman (kiri) Aditya Warman. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA – Si Macan Kemayoran Persija Jakarta mengamuk di babak kedua laga melawan Persijap Jepara, di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (3/1) sore WIB.

Persija menang 2-0 pada laga di pekan ke-16 Super League itu.

Kemenangan Si Macan berkat gol dari dua pemain muda, yakni Arlyansyah Abdulmanan (20 tahun) pada menit ke-61 dan Aditya Warman (20 tahun) pada menit ke-71.

Dua gol tersebut bukan sembarangan, tetapi gol yang indah.

Sementara itu, di Samarinda, tuan rumah Borneo FC menang dramatis dari PSM Makassar.

Sempat tertinggal 0-1, Pesut Etam menang comeback 2-1.

Hasil itu membuat Borneo FC memimpin klasemen Super League, Persija urutan kedua, dan Persib Bandung....

