Persija Hantam Persijap, Borneo FC Pukul PSM, Cek Klasemen, Persib Tertekan?
Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:50 WIB
jpnn.com - JAKARTA – Si Macan Kemayoran Persija Jakarta mengamuk di babak kedua laga melawan Persijap Jepara, di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (3/1) sore WIB.
Persija menang 2-0 pada laga di pekan ke-16 Super League itu.
Kemenangan Si Macan berkat gol dari dua pemain muda, yakni Arlyansyah Abdulmanan (20 tahun) pada menit ke-61 dan Aditya Warman (20 tahun) pada menit ke-71.
Dua gol tersebut bukan sembarangan, tetapi gol yang indah.
Sementara itu, di Samarinda, tuan rumah Borneo FC menang dramatis dari PSM Makassar.
Sempat tertinggal 0-1, Pesut Etam menang comeback 2-1.
Hasil itu membuat Borneo FC memimpin klasemen Super League, Persija urutan kedua, dan Persib Bandung....
