Persija Harus Hati-Hati Kalau Sudah Tahu Cara Persita Mempersiapkan Diri
jpnn.com - TANGERANG - Salah satu partai besar yang pantas ditonton pada pekan ke-19 Super League ialah pertarungan di Indomilik Arena antara empunya stadion Persita Tangerang dengan tamunya dari ibu kota, Persija Jakarta pada Jumat (30/1).
Setelah bermain imbang 1-1 dengan Bhayangkara FC di pekan ke-18, Persita langsung mengalihkan fokus dan masa persiapan untuk menghadapi Persija.
Pelatih Carlos Pena mengatakan fokusnya kali ini adalah pemulihan kondisi fisik para pemain dan menganalisis Persija.
"Kami akan memulihkan diri setelah laga melawan Bhayangkara FC. Mulai hari ini (Senin, 26/1) kami mempersiapkan diri melawan Persija,” ujar Coach Pena.
Pelatih asal Spanyol itu juga menjelaskan bahwa timnya tak merasa terpengaruh dengan cuaca yang tak menentu dalam sepekan terakhir. Intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi di wilayah Tangerang, tak membuat persiapan Pendekar Cisadane terganggu.
“Tidak masalah (hujan), kami masih bisa berlatih. Kami tidak pernah membatalkan sesi latihan dalam beberapa hari ini,” ujar Pena.
Salah satu big match pekan ke-19 Super League hadir di Indomilk Arena, Persita Vs Persija.
