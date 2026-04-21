Persija Ingin Nikmati Laga, tetapi PSIM Bisa Jadi Batu Sandungan
jpnn.com - Persija Jakarta mencoba menikmati laga melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Pertandingan PSIM vs Persija dipindahkan ke Bali setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul.
Pelatih Persija Mauricio Souza menilai persiapan timnya berjalan cukup baik meski waktu persiapan relatif singkat.
Juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu menilai perjalanan dari Yogyakarta ke Bali relatif singkat sehingga timnya memiliki waktu persiapan yang cukup.
"Persiapan untuk pertandingan ini cukup terbatas karena jeda dari laga sebelumnya ke pertandingan di Bali tidak terlalu panjang."
"Kami juga tidak memperhitungkan perjalanan jauh ke Bali karena awalnya kami mengira akan bermain di Yogyakarta," ujar pria asal Rio de Janeiro.
Persija berupaya melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas PSBS Biak pada laga sebelumnya.
Namun Mauricio menilai PSIM Yogyakarta bukan lawan yang mudah. Dia menyebut kekuatan tim asuhan Jean-Paul van Gastel tersebut harus diwaspadai.
Persija Jakarta mencoba menikmati laga lanjutan Super League 2025/26 melawan PSIM Yogyakarta di Bali, Rabu (22/4)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
