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Persija Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas pada FIFA ASEAN Cup 2026

Persija Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas pada FIFA ASEAN Cup 2026
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Nadeo Argawinata saat berlatih di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dok. Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menyumbangkan pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam FIFA ASEAN Cup 2026.

Lima penggawa Macan Kemayoran yakni Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan masuk dalam lis pemain yang dibawa pelatih John Herdman.

Tim lainnya yakni Persib Bandung serta Dewa United Banten masing-masing menyumbangkan dua nama. Dari Persib ada Thom Haye serta Ragnar Oratmangoen. Adapun Dewa United menempatkan Egy Maulana Vikri dan Ivar Jenner.

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Klub lainnya yang juga menempatkan dua pemain ada Fortuna Sittard dengan Justin Hubner serta Ole Romeny.

Kiprah Timnas Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup 2026 layak dinantikan. Pada ajang tersebut skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh.

Rencananya pemusatan latihan akan digelar pekan depan di Jakarta.

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Daftar Pemain Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026

Persija Jakarta: Nadeo Argawinata, Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan

Persija Jakarta menyumbangkan pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026.

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