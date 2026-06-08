Persija Jakarta Auto-Rasa Korsel! STY Boyong Staf Khusus untuk Super League 2026/2027
jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta meresmikan Shin Tae-yong sebagai suksesor dari Mauricio Souza.
Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu akan dikontrak selama tiga musim bersama Macan Kemayoran.
Direktur Persija, Mohamad Prapanca mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan keleluasaan kepada pelatih berakronim STY itu untuk memilih asistennya.
Wajar saat ini Persija berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan tim menghadapi musim baru seusai baru beberapa pekan melakoni Super League 2025/26.
“Kami memberikan keleluasan kepada coach Shin untuk bisa memilih asisten yang akan dipilih,” ujar Prapanca.
Gerbong kepelatihan Shin Tae-yong nantinya akan didampingi oleh Jeong Seok Seo sebagai penerjemah.
Adapun untuk beberapa asisten kemungkinan merapat ke Persija ada Shin Sang gyu (pelatih fisik) serta Yoo Jae-hoon (pelatih kiper).
Menarik ditunggu era baru Persija Jakarta di bawah asuhan Shin Tae-yong.
Manajemen Persija Jakarta bebaskan Shin Tae-yong cari asisten pelatih saat menukangi Macan Kemayoran
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