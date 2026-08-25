Persija Jakarta Bakal Launching Tim di JIS, Far East Movement Siap Guncang Ibu Kota
jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta menyiapkan acara megah untuk peluncuran tim menjelang kompetisi musim 2026/2027.
Rangkaian acara, mulai dari pengenalan skuad, sponsor, hingga jersei terbaru, akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) mendatang.
Persija juga menghadirkan grup musik asal Amerika Serikat, Far East Movement, untuk memeriahkan acara tersebut.
Grup musik bergenre hip-hop, dance, dan electronic itu diharapkan dapat menambah kemeriahan bagi para penggemar yang hadir langsung di stadion.
"Kehadiran Far East Movement menjadi salah satu bagian dari upaya Persija menghadirkan pengalaman bertaraf internasional dalam menyambut musim baru,” bunyi pengumuman manajemen Persija.
Sobat Negeriku yang ingin menonton langsung bisa membeli tiket dengan harga mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 1,6 juta.
Persija akan memperkenalkan skuad musim 2026/2027 yang memadukan kerangka lama, seperti Rizky Ridho, Fabio Calonego, dan Witan Sulaeman.
Ketiganya akan dipadukan dengan deretan nama-nama baru, seperti Denis Kolinger, Kerim Memija, dan Alexander Jeremejeff.
Manajemen Persija Jakarta bakal menggelar acara megah pada launching tim jelang musim 2026/27, Sabtu (29/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Melepas Gustavo Almeida, Stok Mesin Gol Menipis
- Persib Perkenalkan Jersei Baru, Ada Makna Mendalam di Balik Tema 'Manah Jeung Getih'
- Skuad Lengkap Persib Musim 2026/2027, Tak Ada Ramon Tanque
- Persita Sudah Menanti, PSIM Yogyakarta Masih Kejar Kebugaran Pemain
- PSIM Yogyakarta Bidik Target Baru di Super League, Tak Mau Mengulang Musim Lalu
- Mauro Zijlstra Pilih Arema FC, Ada Sesuatu yang Tak Didapat di Persija