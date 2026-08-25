Persija Jakarta Bakal Launching Tim di JIS, Far East Movement Siap Guncang Ibu Kota

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta menyiapkan acara megah untuk peluncuran tim menjelang kompetisi musim 2026/2027.

Rangkaian acara, mulai dari pengenalan skuad, sponsor, hingga jersei terbaru, akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) mendatang.

Persija juga menghadirkan grup musik asal Amerika Serikat, Far East Movement, untuk memeriahkan acara tersebut.

Grup musik bergenre hip-hop, dance, dan electronic itu diharapkan dapat menambah kemeriahan bagi para penggemar yang hadir langsung di stadion.

"Kehadiran Far East Movement menjadi salah satu bagian dari upaya Persija menghadirkan pengalaman bertaraf internasional dalam menyambut musim baru,” bunyi pengumuman manajemen Persija.

Sobat Negeriku yang ingin menonton langsung bisa membeli tiket dengan harga mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 1,6 juta.

Persija akan memperkenalkan skuad musim 2026/2027 yang memadukan kerangka lama, seperti Rizky Ridho, Fabio Calonego, dan Witan Sulaeman.

Ketiganya akan dipadukan dengan deretan nama-nama baru, seperti Denis Kolinger, Kerim Memija, dan Alexander Jeremejeff.