menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta Bakal Launching Tim di JIS, Far East Movement Siap Guncang Ibu Kota

Persija Jakarta Bakal Launching Tim di JIS, Far East Movement Siap Guncang Ibu Kota

Persija Jakarta Bakal Launching Tim di JIS, Far East Movement Siap Guncang Ibu Kota
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persija Jakarta saat berlaga pada ajang Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta menyiapkan acara megah untuk peluncuran tim menjelang kompetisi musim 2026/2027.

Rangkaian acara, mulai dari pengenalan skuad, sponsor, hingga jersei terbaru, akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) mendatang.

Persija juga menghadirkan grup musik asal Amerika Serikat, Far East Movement, untuk memeriahkan acara tersebut.

Baca Juga:

Grup musik bergenre hip-hop, dance, dan electronic itu diharapkan dapat menambah kemeriahan bagi para penggemar yang hadir langsung di stadion.

"Kehadiran Far East Movement menjadi salah satu bagian dari upaya Persija menghadirkan pengalaman bertaraf internasional dalam menyambut musim baru,” bunyi pengumuman manajemen Persija.

Sobat Negeriku yang ingin menonton langsung bisa membeli tiket dengan harga mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 1,6 juta.

Baca Juga:

Persija akan memperkenalkan skuad musim 2026/2027 yang memadukan kerangka lama, seperti Rizky Ridho, Fabio Calonego, dan Witan Sulaeman.

Ketiganya akan dipadukan dengan  deretan nama-nama baru, seperti Denis Kolinger, Kerim Memija, dan Alexander Jeremejeff.

Manajemen Persija Jakarta bakal menggelar acara megah pada launching tim jelang musim 2026/27, Sabtu (29/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI