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Persija Jakarta Belum Selesai di Bursa Transfer, Bocorkan Tiga Calon Pemain Baru

Persija Jakarta Belum Selesai di Bursa Transfer, Bocorkan Tiga Calon Pemain Baru
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Suporter Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persija Jakarta belum berhenti bergerak di bursa transfer. 

Setelah memboyong banyak amunisi anyar, Macan Kemayoran ternyata masih menyimpan bocoran tiga pemain baru yang diproyeksikan bergabung untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Rencana tersebut mencuat setelah pelatih Persija, Shin Tae-yong, meminta manajemen kembali menambah kekuatan skuad. Setidaknya ada dua hingga tiga pemain yang masih diburu untuk melengkapi komposisi tim.

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Presiden Persija, Mohamad Prapanca, memberikan sedikit gambaran mengenai calon pemain yang sedang didekati. Menariknya, kandidat tersebut tidak hanya berasal dari pemain asing.

Prapanca menyebut kemungkinan Persija mendatangkan pemain naturalisasi juga terbuka lebar.

Artinya, tiga rekrutan terakhir bisa saja menjadi kombinasi pemain asing dan naturalisasi.

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"Iya, betul. Mungkin satu naturalisasi, saya belum tahu. Karena coach belum bilang asing atau naturalisasi," ujar Prapanca.

Panca, sapaan akrabnya, mengungkapkan negosiasi dengan sejumlah pemain masih berlangsung. Namun, dia memastikan jumlah pemain yang ingin didatangkan Shin Tae-yong berada di kisaran dua hingga tiga orang.

Persija Jakarta berencana mendatangkan tiga pemain baru untuk menghadapi Super League 2026/2027. Seperti apa bocorannya?

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