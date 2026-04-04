Persija Jakarta Belum Tenang, Ujian Berat Datang Menjelang Pekan Penentu!

jpnn.com - Persija Jakarta harus memutar otak menjelang pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Sejumlah kendala datang bersamaan, mulai dari akumulasi kartu hingga badai cedera yang menghantam beberapa pemain penting.

Situasi makin pelik setelah Mauro Zijlstra kembali mengalami gangguan fisik.

Striker yang sempat menyumbang gol untuk Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 itu lagi-lagi bermasalah pada area pangkal paha.

Cedera tersebut bukan kejadian pertama. Sebelumnya, Mauro sudah lebih dahulu menepi saat Persija menghadapi Borneo FC dan Dewa United karena keluhan serupa.

Kini, masalah itu kembali muncul dan memaksanya harus menjalani pemeriksaan lanjutan.

Tim medis Persija memastikan kondisi yang dialami Mauro merupakan cedera berulang.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya robekan pada otot di area yang sama.