Persija Jakarta Berpesta ke Gawang Bhayangkara FC, Satu Momen Ini Jadi Titik Balik
jpnn.com - Persija Jakarta menutup laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kemenangan meyakinkan atas Bhayangkara FC.
Macan Kemayoran tampil dominan dan menang 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (29/12/2025) malam.
Gol-gol kemenangan Persija lahir melalui aksi Allano menit ke-45 melalui penalti, bunuh diri Putu Gede (61'), serta satu gol tambahan Jordi Amat (78').
Persija Sempat Kesulitan
Selepas pertandingan, Ricky Nelson yang ditunjuk sebagai pelatih sementara Persija mengungkap anak asuhnya sempat menghadapi tantangan besar di paruh pertama.
Dia menilai Bhayangkara tampil berbeda dibandingkan hasil pengamatan sebelumnya.
"Kami bersyukur atas hasil ini. Di babak pertama permainan cukup sulit karena Bhayangkara melakukan penyesuaian."
"Mereka bertahan sangat dalam, hampir enam pemain berada di area sendiri, sehingga kami kesulitan membongkar pertahanan mereka," ucap Ricky.
Penalti Allano Ubah Arah Pertandingan
Menurutnya, momentum pertandingan berubah setelah Persija mampu memanfaatkan situasi transisi yang berujung penalti.
Persija Jakarta menutup laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kemenangan meyakinkan atas Bhayangkara FC.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Langkah Tegas Persija Jakarta, Bhayangkara FC Terpeleset
- Persija Menggunduli Bhayangkara FC, Malut United Tergusur
- Persib Buka Mitra Store di Garut, Bobotoh Tumpah Ruah Sambut Julio Cesar & Patricio Matricardi
- Live Streaming Bali United Vs Dewa United: Dahulu Teman Kini Lawan
- Menjelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Paul Munster Teringat Kenangan 6 Tahun Lalu
- Comeback Dramatis Malut United atas Borneo FC, Kado Istimewa untuk Kota Ternate