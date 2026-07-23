Persija Jakarta Buka Jalan untuk Cyrus Margono, Ada Harapan Besar yang Dibawa

jpnn.com - Persija Jakarta resmi meminjamkan Cyrus Margono untuk musim 2026/2027.

Keputusan tersebut diambil agar kiper kelahiran 9 November 2001 itu mendapatkan lebih banyak menit bermain seusai Macan Kemayoran mendatangkan dua penjaga gawang baru.

Sebelumnya, Persija merekrut Aqil Savik dari Bhayangkara Presisi dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menegaskan bahwa peminjaman ini dilakukan demi mendukung perkembangan karier Cyrus.

"Cyrus merupakan pemain yang memiliki potensi dan kualitas. Saat ini, hal terpenting bagi perkembangannya ialah mendapatkan kesempatan bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak."

"Kami berharap masa peminjaman bersama sesama klub Super League dapat dimanfaatkan Cyrus dengan baik untuk terus meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan menunjukkan kualitas terbaiknya,” ujar pria yang akrab disapa Panca itu.

Di sisi lain, dengan keputusan tersebut Persija dipastikan tidak jadi meminjamkan Andritany Ardhiyasa.

Sebelumnya, manajemen Macan Kemayoran sempat berencana melepas kiper kelahiran 26 Desember 1991 itu ke PSS Sleman.