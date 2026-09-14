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Persija Jakarta Cari Kandang Baru untuk Lawan Java United, 2 Stadion Jadi Opsi

Persija Jakarta Cari Kandang Baru untuk Lawan Java United, 2 Stadion Jadi Opsi
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Jakmania memberikan dukungan kepada tim Persija Jakarta saat melawan Persib Bandung pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). Persija Jakarta menang dengan skor 2-1. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Persija Jakarta bakal menjalani pertandingan di luar ibu kota saat menjamu Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Ketua Panpel Persija Albin Laurent mengungkapkan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai disterilisasi pekan ini sebagai persiapan menggelar FIFA ASEAN Cup 2026.

Untuk itu, Persija kini mempertimbangkan sejumlah stadion yang bisa digunakan sebagai kandang pada laga tersebut.

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“Kami sudah mendapatkan instruksi setelah laga Persija vs Persib bahwa Stadion Gelora Bung Karno akan mendapatkan perawatan untuk FIFA ASEAN Cup 2026,” ujar Laurent saat dihubungi JPNN.com

“Sejauh ini beberapa opsi kami masih pertimbangkan termasuk menggunakan Stadion Pakansari, Bogor,” imbuhnya.

Persija dijadwalkan menghadapi Java United pada Sabtu (19/9/2026) malam WIB.

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Selain Stadion Pakansari, opsi lain yang dipertimbangkan Persija ialah Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Persija urung menggunakan Jakarta International Stadium karena stadion tersebut akan digunakan untuk konser The Weeknd.

Persija Jakarta akan mencari beberapa opsi stadion setelah Gelora Bung Karno akan digunakan untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026 saat jumpa Java United

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