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Persija Jakarta Curi Tiga Poin dari Borneo FC, Nadeo Argawinata Ungkap Kesan Mendalam

Persija Jakarta Curi Tiga Poin dari Borneo FC, Nadeo Argawinata Ungkap Kesan Mendalam
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Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata. Foto: Persija.

jpnn.com - Nadeo Argawinata punya alasan lebih untuk menikmati kemenangan Persija Jakarta atas Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Selain membantu Macan Kemayoran mengamankan tiga poin, pertandingan tersebut menjadi momen spesial bagi Nadeo karena kembali bermain di Samarinda.

Sebelum bergabung Persija, Nadeo merupakan pemain andalan Borneo FC dalam dua periode, yakni 2016-19 dan 2023-26.

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Tak heran, kiper Timnas Indonesia itu memiliki kedekatan dengan suporter Pesut Etam.

"Saya sangat menghargai sambutan yang diberikan masyarakat Samarinda kepada saya dan Persija," ucapnya.

"Rasanya menyenangkan bisa kembali ke kota ini dan menjalani pertandingan pertama bersama tim dengan suasana yang begitu hangat."

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Persija menutup laga di Stadion Segiri, Sabtu (5/9/2026) malam, dengan kemenangan 1-0. Alexander Jeremejeff menjadi penentu hasil pertandingan lewat golnya pada menit 45+1.

Nadeo menilai Persija harus menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir untuk mempertahankan keunggulan.

Nadeo Argawinata punya alasan lebih untuk menikmati kemenangan Persija Jakarta atas Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

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